В авто российского военного атташе в Гааге обнаружили “жучок”

В служебном авто помощника военного атташе России в Нидерландах была обнаружена аппаратура для тайного слежения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщает OBOZREVATEL, из-за этого в министерство 17 августа “по вопросам обеспечения безопасности посольства России в Гааге” вызвали временную поверенную в делах Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг.

“Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах”, – уточнили в российском МИДе.

У Баккер-Кюлинг потребовали принять меры “по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях”.

“Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения”, – заявили в РФ.

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