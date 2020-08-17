Чиновники Закарпатской ОГА нанесли государственному бюджету ущерб в несколько миллионов гривен. Они манипулировали госзакупками медицинских средств защиты.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, масштабная афера была успешно раскрыта ведомством. По информации спецслужбы, бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА весной 2020 года провели тендер на приобретение костюмов биозащиты и респираторов для больниц своего региона в рамках борьбы с коронавирусом. Победу в торгах получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

“Часть из этих средств участники сделки присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен. По факту растраты бюджетных средств начато производство по статье 191 Уголовного кодекса Украины” , – уточнили в ведомстве.

О подозрении уже было сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика. Следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке, продолжаются.

Тем временем в пресс-службе Нацполиции Украины уточнили, что на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей проводятся санкционированные обыски.

“Заранее зная о несоответствии продукции указанным в договорах требованиям, в общем приобрели у двух коммерческих структур более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов на сумму более 29,5 миллионов гривен. С коммерческими структурами были проведены расчеты в полном объеме”, – говорится в заявлении правоохранителей.

Как ранее сообщал POlitUA, СБУ задержала в Житомирской области члена “Исламского государства”.