Новости

Кравчук заявил, что Путин хочет закончить войну на Донбассе

При этом он заверил, что если Россия не пойдет на уступки, Украина откажется от Минского процесса.

Россия устала от войны на Донбассе. А Путин стремится закончить военные действия в Украине.

Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, “российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские”.

“Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому у войны не может быть продолжения. Ее надо завершать миром”, – пояснил Кравчук.

Но при этом он подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки украинской стороне в минском процессе, то Украина будет вынуждена отказаться от него.

Читайте также  Что происходит в Молдове

“Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят “нет”… Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности”, – заверил Кравчук.

Как ранее сообщал PоlitUA, Кравчук заявил, что допускает “более широкое” применение русского языка в ОРДЛО.

Тоже интересно
Новости

Перемирие на Донбассе: тишина сохраняется уже четвертую неделю

Новости

Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие: на этот раз без обстрелов

Новости

Кравчук расширит русификацию Донбасса в угоду Кремлю

Политика

Украина предлогает ОБСЕ новый список на обмен пленных

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Перемирие на Донбассе: тишина сохраняется уже четвертую неделю

Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие: на этот раз без обстрелов

Кравчук расширит русификацию Донбасса в угоду Кремлю

1 из 420