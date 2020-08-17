При этом он заверил, что если Россия не пойдет на уступки, Украина откажется от Минского процесса.

Россия устала от войны на Донбассе. А Путин стремится закончить военные действия в Украине.

Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, “российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские”.

“Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому у войны не может быть продолжения. Ее надо завершать миром”, – пояснил Кравчук.

Но при этом он подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки украинской стороне в минском процессе, то Украина будет вынуждена отказаться от него.

“Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят “нет”… Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности”, – заверил Кравчук.

Как ранее сообщал PоlitUA, Кравчук заявил, что допускает “более широкое” применение русского языка в ОРДЛО.