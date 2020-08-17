Продажу отеля «Днепр» могут запретить через суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже киевского отеля «Днепр», сообщается пресс-служба ОАСК.

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

По ее мнению, указанный приказ был принят с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 15 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы «Днепр» – отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО «Смартленд». Согласно условиям конкурса, после продажи отель сохранит слово «Днепр» в названии и категорию не ниже «четыре звезды». Также инвестор обязан сохранить коллектив отеля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что стоимость отеля превзошла все ожидания, ведь она в 14 раз выше начальной цены.

Впоследствии стало известно, что гостиницу «Днепр» в Киеве купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируют большой киберспортивный проект.