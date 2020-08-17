Европарламент призвал Лукашенко оказаться от власти

Европарламент – Лукашенко: «Ты кто такой, давай до свидания!»

Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон-грата. Россию призываю воздержатся от вмешательства.

Депутаты Европейского парламента не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата, говорится в совместном заявлении парламентариев.

Совместное заявление подписали представители следующих европейских политических сил «Европейской народной партии» (EPP), «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» (S&D), партий «Зеленые – Европейский свободный альянс» (Greens/EFA), «Восстанавливая Европу» (Renew Europe) и «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и отчеты, которые заслуживают доверия, указывают на победу Светланы Тихановской», – говорится в заявлении.

«Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», – говорится в заявлении.

Евродепутаты также осудили аресты и акты насилия и пыток против мирных демонстрантов и призвали к всестороннему расследованию этих преступлений.

«В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко об ответственности. Мы решительно осуждаем подавление Интернета и СМИ, блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране», – отмечается в заявлении.

«Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных, задержанных до и во время избирательной кампании», – подчеркиваетсяв заявлении.

Кроме того, евродепутаты призвали Россию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены будут тщательно противодействовать любым действиям в этом направлении.

Напомним, что накануне в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Сейчас в Беларуси проводиться всеобщая забастовка. На одном из заводов рабочие прогнали Лукашенко, когда он пытался выступить перед ними.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.