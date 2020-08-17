Коварные щупальцы ИГИЛ дотянулись до Житомира

СБУ выявила и задержала в Житомире разыскиваемого Интерполом международного террориста, члена организации «Исламское государства».

В Житомире задержали участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СБУ.

«Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

«Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство», – добаляют в СБУ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 2 След

Напомним, что Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ Цезаря Тохосашвили. Задержанный лидер ИГИЛ обвиняется Грузии в терроризме.

Ранее сообщалось, что у задержанного белорусского оппозиционера нашли «удостоверение СБУ» с фото Бандеры. Его называют «организатором протестов».