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Коварные щупальцы ИГИЛ дотянулись до Житомира

Фото опубликованные СБУ.

СБУ выявила и задержала в Житомире разыскиваемого Интерполом международного террориста, члена организации «Исламское государства».

В Житомире задержали участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СБУ.

«Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

«Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство», – добаляют в СБУ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

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Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
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Напомним, что Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ Цезаря Тохосашвили. Задержанный лидер ИГИЛ обвиняется Грузии в терроризме.

Ранее сообщалось, что у задержанного белорусского оппозиционера нашли «удостоверение СБУ» с фото Бандеры. Его называют «организатором протестов».

Источник СБУ

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