Зеленский не ввел мораторий на взыскание долгов

Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов по ипотечным кредитам в валюте. По мнению президента закон нарушает Конституция.

Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения до закона №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным, сообщается пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, что является составляющей конституционного принципа верховенства права», – говорится в предложениях Зеленского.

«Законом фактически меняются условия, при котором становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника», – отмечается в документе.

Зеленский подчеркивает, что такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечения по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушению конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений.

Закон отправили на доработку в Верховную Раду.

Закон предлагал продлить мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным, до 1 января 2022 года.

В то же время принятый в 2018 году Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

«Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн», – заявили в НБУ.

«Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых», – отметили в НБУ.

Напомним, что накануне Зеленский предупредил о последствиях передачи «вагнеровцев» России. Данилов заявил, что выдача «вагнеровцев» России ухудшит отношениях с Беларусью.