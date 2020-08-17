Протесты в Беларуси не прекращаются. Объявленная ранее общенациональная забастовка предприятий приобретает все более широкие масштабы, захватывая все больше заводов и фирм.

Что происходит сейчас в Беларуси – в материале PolitUA.

Забастовка в Беларуси

Колонна бастующих выдвинулась от Минского завода колесных тягачей, где пытался выступить Лукашенко, к Минскому автомобильному заводу. Тем временем, демонстранты собрались возле зданий телеканала ОНТ на Коммунистической и БТ на Макаенка. Протестуют также на Беларуськалии, БМЗ, МТЗ.

Работники государственной Белтелерадиокомпании также начали забастовку. К этой акции готовятся присоединиться гостелеканал “Беларусь 1” и “Радио Столица”.

Новых выборов не будет

Лукашенко заявил, что перевыборов президента в стране не будет. Напомним, что именно это является основным требованием протестующих.

“Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – заявил белорусский лидер.

Правительство Беларуси сложило полномочия

Перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко сложило полномочия правительство Беларуси. Ранее он поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Лукашенко сделал заявление о забастовке

Александр Лукашенко сегодня на МЗКТ заявил, что “150 человек”, которые протестуют, “погоду не делают”. При этом только на МЗКТ количество протестующих перевалило за несколько сотен.

“Во-вторых, надо понимать, что “плохой” президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим”, – подчеркнул Лукашенко.

Тихановская выступила с заявлением

Главный оппонент действующего белорусского лидера Светлана Тихановская заявила, что никогда не хотела быть политиком. Но при этом готова стать “национальным лидером” для того чтобы успокоить Беларусь.

“Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм”, – заявила она.

Реакция Украины и мира

В ЕС и США уже заявили, что президентские выборы в Беларуси не признают. Европейский Союз уже готовит санкции против белорусской власти, а Лукашенко в ЕС был признан персоной нон грата.

К заявлениям ЕС и США присоединился МИД Британии. Там подчеркнули, что их страна не признает результаты президентских выборов в Беларуси. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины уже заявило, что разделяет позицию ЕС и призвало Беларусь к диалогу с обществом.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.