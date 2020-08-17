Кабинет министров Украины принял решение выделить Ливану, пострадавшему от масштабного взрыва в Бейруте гуманитарную помощь. Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом сообщается на правительственном портале. В частности, из резервного фонда будет выделено 8,4 миллиона гривен. Эти деньги МВД Украины вместе с ГСЧС и Национальной гвардией должны потратить на закупку и доставку груза гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.

Напомним, что 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута прогремел чудовищный по своей мощности взрыв. В результате катастрофы погибло около 220 человек, более сотни пропали без вести. Еще свыше шести тысяч человек пострадали. Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.

Как ранее сообщал PolitUA, при взрыве в Бейруте погиб гражданин Украины.