Украина разорвала очередную сделку с Россией

Договор действовал еще с 1992 года.

Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного соглашения с правительством Российской Федерации. Оно касается взаимного учреждения торговых представительств.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она напомнила, что это соглашение действовало между странами с октября 1992 года.

По словам Джапаровой, эта сделка потеряла практическое значение и более не соответствует национальным интересам Украины. Причинами выступают как российская агрессия, так и оккупация Крыма.

“Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства”, – подчеркнула чиновница.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов с украинцев.