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Перемирие на Донбассе: тишина сохраняется уже четвертую неделю

Об этом заявили в СНБО.

Режим прекращения огня на Донбассе успешно поддерживается уже четвертую неделю подряд. Единичные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков не носят системный характер.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО. Там также подчеркнули, что за прошедшие сутки, 16 августа, на фронте не было зафиксировано ни одного нарушения режима “тишины”.

“Соответственно, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали огонь”, – уточнили в СНБО. Сейчас же на Донбассе продолжается обследование местности и мониторинг режима “тишины”.

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“Украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня”, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы начали массово вербовать новобранцев.

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