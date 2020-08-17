Интернет в Беларуси снова отключают

В Беларуси снова началось массовое отключение доступа в Интернет. Ряд сайтов сетевых СМИ прекратили работу.

Об этом сообщили в telegram-канале NEХТА. Сейчас нет возможности открыть tut.by, “Белта”, “Наша Нива”, “Белсат”. При этом беларуское издание “Радио Свобода” пишет на своем Telegram-канале, что в Минске пока еще работает мобильный интернет.

Также, по сообщению “Наша Нива”, проблемы с интернетом зафиксированы на территории всей Беларуси. В частности, мессенджер Telegram работает исключительно через прокси, а социальные сети и многие сайты не открываются.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.