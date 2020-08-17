Президент Беларуси Александр Лукашенко попытался выступить на Минском заводе колесных тягачей, где продолжается забастовка работников. Его выступление участники акции сорвали криками: “Уходи”.

Об этом сообщает TUT.BY. По информации издания, утром 17 августа Александр Лукашенко на вертолете прибыл на территорию МЗКТ, чтобы провести встречу с сотрудниками завода. Под стенами здания его ждало несколько сотен человек – причем не только сотрудников МЗКТ, но и других предприятий.

Отмечается, что Лукашенко долгое время не выходил к протестующим. А после того, как он все же вышел на трибуну, участники протеста начали скандировать: “Уходи”.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.