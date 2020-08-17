Россия подтягивает войска к границе с Беларусью

В России заметили две колонны автозаков без маркировок, которые движутся в сторону Беларуси. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу.

Журналисты организации «Conflict Intelligence Team», расследующей военные конфликты в Украине и Сирии, обнародовали информацию о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, об этом сообщается на Facebook странице организации.

«Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается», – говорится в сообщении организации.

Журналисты пишут, что видео движение колонны первыми опубликовала Telegram-какнал «Paris Burns».

По их данным, колонну автозаков без маркировок и номеров заметил читатель издания «Фонтанка» на дороге Санкт-Петербург – Псков. Он сообщил, что навстречу ему проехали 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

«Штатная емкость одного «автозака» – около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа – 1500 человек)», – отмечают расследователи.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Другую колонну, которая двигалась в направлении Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели издания «Медуза» и коллега одного из журналистов. В этой колонне тоже грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твиттере указаны координаты, указывающие на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Белоруссией). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки.

По данным расследователей, пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью.

Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается.Колонну автозаков… Geplaatst door Conflict Intelligence Team op Zondag 16 augustus 2020

Напомним, что накануне в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.