Портнов может быть причастен к поджогу авто «Схем»

Седлецкая считает что в поджоге автомобиля программы «Схемы» замешан Портнов. Автомобиль знают фигуранты расследований и Портнов публиковал данные.

Главная редактор программы «Схемы: коррупция в деталях» Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому. Седлецкая написала об этом на своей странице в Facebook.

«О ночном поджоге редакционного автомобиля «Схем», который принадлежит нашему водителю Борису Мазуру», – пишет Седлецкая.

По словам главреда, очевидцы пришествия рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали «хлопок». Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро.

«Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу», – отмечает Седлецкая.

Сожженный автомобиль программы «Схемы». Сожженный автомобиль программы «Схемы». Сожженный автомобиль программы «Схемы». Сожженный автомобиль программы «Схемы». Пред 1 из 4 След

Полиция уже опросила соседей, оформили заявление.

«Теперь у полиции – 24 часа на определение квалификации дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований», – подчеркивает Седлецкая.

Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей – их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. У Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которая, впрочем, не двигается.

«А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: «маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер», – отмечает Седлецкая.

Щодо нічного підпалу редакційного автомобіля «Схем», який належить нашому водієві Борису Мазуру. Очевидці розповіли,… Geplaatst door Natalie Sedletska op Zondag 16 augustus 2020

«Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов», – уточнила она.

Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований.

«Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится», – подытожила Седлецкая.

Напомним, что «Миротворец» выявил роль Адрея Портнова (агента Кремля «Казбека») в компании по дискредитации команды Порошенко, а именно – Сергея Пашинского.

Кроме того «Миротворец» высветил роль Андрея Портнова (агента Кремля под псевдонимом «Казбек») в российской агрессии против Украины.