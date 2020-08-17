Коронавирус в Украине: эпидемия немного сбавила темпы

После выходных в Украине немного меньше новых больных коронавирусом. Так за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1464 зараженных.
По состоянию на утро 17 августа Украине было зафиксировано 1464 новых больных коронавирусом, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента., свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины
Всего в Украине зафиксировано 92 820 случаев коронавируса. 48 164 пациента выздоровели, 2 089 – умерли в результате осложнений коронавируса. Сейчас болеют коронавирусом 42 567 человек.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Ровенской области – 178. У 165 человек диагностировали ковид-2019 в Черновицкой области, у 164 – в Ивано-Франковской.
В течение суток на Львовщине обнаружили 128 новых больных коронавирусом, еще 104 – в Киеве.
Больше всего смертей в результате ковида в сутки зафиксировано во Львовской (6), Ивано-Франковской (4) и Волынской (3) областях.
Статистика по регионам по состоянию на утро 17 августа:
• Винницкая область – 3234 случая;
• Волынская область – 4707 случаев;
• Днепропетровская область – 1750 случаев;
• Донецкая область – 1094 случая;
• Житомирская область – 2479 случаев;
• Закарпатская область – 6329 случаев;
• Запорожская область – 1118 случаев;
• Ивано-Франковская область – 6790 случаев;
• Кировоградская область – 743 случая;
• г. Киев – 10642 случая;
• Киевская область – 4554 случая;
• Львовская область – 12 079 случаев;
• Луганская область – 184 случая;
• Николаевская область – 819 случаев;
• Одесская область – 5062 случая;
• Полтавская область – 557 случаев;
• Ровенская область – 7716 случаев;
• Сумская область – 891 случай;
• Тернопольская область – 3817 случаев;
• Харьковская область – 6156 случаев;
• Херсонская область– 301 случай;
• Хмельницкая область – 1618 случаев;
• Черновицкая область – 7782 случая;
• Черкасская область – 1165 случаев;
• Черниговская область – 1233 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине снова два антирекорда по коронавирусу. За сутки в #Украина выявлены 1732 новых случая, были госпитализированы 330 человек.
Кроме того подавляющее большинство украинцев не верит в серьезность коронавируса. Остается, дождаться когда в Украине появится партия борцов с коронавирусным заговором.