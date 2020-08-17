Коронавирус в Украине: эпидемия немного сбавила темпы

После выходных в Украине немного меньше новых больных коронавирусом. Так за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1464 зараженных.

По состоянию на утро 17 августа Украине было зафиксировано 1464 новых больных коронавирусом, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента., свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины

Всего в Украине зафиксировано 92 820 случаев коронавируса. 48 164 пациента выздоровели, 2 089 – умерли в результате осложнений коронавируса. Сейчас болеют коронавирусом 42 567 человек.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Ровенской области – 178. У 165 человек диагностировали ковид-2019 в Черновицкой области, у 164 – в Ивано-Франковской.

Инфографика по коронавирусу в Украине. Инфографика по коронавирусу в Украине. Инфографика по коронавирусу в Украине. Пред 1 из 3 След

В течение суток на Львовщине обнаружили 128 новых больных коронавирусом, еще 104 – в Киеве.

Больше всего смертей в результате ковида в сутки зафиксировано во Львовской (6), Ивано-Франковской (4) и Волынской (3) областях.

Статистика по регионам по состоянию на утро 17 августа:

• Винницкая область – 3234 случая;

• Волынская область – 4707 случаев;

• Днепропетровская область – 1750 случаев;

• Донецкая область – 1094 случая;

• Житомирская область – 2479 случаев;

• Закарпатская область – 6329 случаев;

• Запорожская область – 1118 случаев;

• Ивано-Франковская область – 6790 случаев;

• Кировоградская область – 743 случая;

• г. Киев – 10642 случая;

• Киевская область – 4554 случая;

• Львовская область – 12 079 случаев;

• Луганская область – 184 случая;

• Николаевская область – 819 случаев;

• Одесская область – 5062 случая;

• Полтавская область – 557 случаев;

• Ровенская область – 7716 случаев;

• Сумская область – 891 случай;

• Тернопольская область – 3817 случаев;

• Харьковская область – 6156 случаев;

• Херсонская область– 301 случай;

• Хмельницкая область – 1618 случаев;

• Черновицкая область – 7782 случая;

• Черкасская область – 1165 случаев;

• Черниговская область – 1233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине снова два антирекорда по коронавирусу. За сутки в #Украина выявлены 1732 новых случая, были госпитализированы 330 человек.

Кроме того подавляющее большинство украинцев не верит в серьезность коронавируса. Остается, дождаться когда в Украине появится партия борцов с коронавирусным заговором.