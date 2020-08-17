Ходаковский: Майдан расстреливали силовики Януковича

Блогер Казанский привел свидетельство о том, кто повинен в гибели «Небесной сотни» на Майдане. Террорист Ходаковский обвинил в этом силовиков Януковича.

Перешедший на сторону России, командир боевиков так называемой «ДНР», экс-сотрудник СБУ Александр Ходаковский сообщил, кто именно расстреливал «Небесную сотню» на Майдане. Его свидетельство привел в своем Twitter участвующий в работе украинской делегации на переговорах в Минске блогер Денис Казанский.

«Бывший СБУшник Ходаковский, принимавший участие в событиях на Майдане, признает, что по протестующими стреляли силовики Януковича», – пишет Казанский.

Из приведенного в сообщении Казанского скрина поста Ходаковский становится понятным роль силовиков Януковича. Расстрелом «Небесной сотни» занимался спецназ украинских внутренних войск.

Кроме того Ходаковский сообщил, что покинуть Киев и оказаться в Донецке ему помог на названный в посте депутат от партии «Свобода».

Бывший СБУшник Ходаковский, принимавший участие в событиях на Майдане, признает, что по протестующими стреляли силовики Януковича. pic.twitter.com/YwIIeXJtSP — Денис Казанський (@den_kazansky) August 16, 2020

Напомним, ранее Казанский прокомментировал назначение Кравчука в ТКГ, подчеркнув, что Украина уже шла на компромиссы. Он напомнил, что это номинальная должность.