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НАТО заявило, что не собирается нападать на Лукашенко

Войска НАТО.

Пресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о «наращивании войск» возле границ с Беларусью. Он подчеркнул, что «в регионе нет наращивания сил Альянса».

НАТО опровергло слова Александра Лукашенко о якобы наращивании военной мощи возле западной границы Беларуси, заявил пресс-секретарь Альянса, передает агентство «Reuters».

«В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит исключительно оборонный, соразмерный характер и предназначено для предупреждения конфликтов и сохранения мира», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко «бывшим президентом Беларуси» и раскритиковал его за обращение к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

«Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих граждан, которые несут цветы на улицы? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем», – написал глава МИД Литвы.

В воскресенье на провластном митинге в Минске Лукашенко заявил о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси, передает беларусское агентство «Tut.By».

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«Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это неспроста. Натовские войска лязгают гусеницами возле наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал он.

В Беларуси восьмой день продолжаются массовые митинги. Люди не согласны с результатами президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

Напомним, что 16 августа в Минске и других городах Беларуси провели многотысячные марши «За свободу» с требованием провести новые выборы.

Источник Reuters POLITua Tut.By

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