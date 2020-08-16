НАТО заявило, что не собирается нападать на Лукашенко

Пресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о «наращивании войск» возле границ с Беларусью. Он подчеркнул, что «в регионе нет наращивания сил Альянса».

НАТО опровергло слова Александра Лукашенко о якобы наращивании военной мощи возле западной границы Беларуси, заявил пресс-секретарь Альянса, передает агентство «Reuters».

«В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит исключительно оборонный, соразмерный характер и предназначено для предупреждения конфликтов и сохранения мира», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко «бывшим президентом Беларуси» и раскритиковал его за обращение к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

«Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих граждан, которые несут цветы на улицы? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем», – написал глава МИД Литвы.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

В воскресенье на провластном митинге в Минске Лукашенко заявил о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси, передает беларусское агентство «Tut.By».

«Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это неспроста. Натовские войска лязгают гусеницами возле наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал он.

В Беларуси восьмой день продолжаются массовые митинги. Люди не согласны с результатами президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

Напомним, что 16 августа в Минске и других городах Беларуси провели многотысячные марши «За свободу» с требованием провести новые выборы.