НАТО заявило, что не собирается нападать на Лукашенко

НАТО опровергло слова Александра Лукашенко о якобы наращивании военной мощи возле западной границы Беларуси, заявил пресс-секретарь Альянса, передает агентство «Reuters».

«В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит исключительно оборонный, соразмерный характер и предназначено для предупреждения конфликтов и сохранения мира», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко «бывшим президентом Беларуси» и раскритиковал его за обращение к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

«Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих граждан, которые несут цветы на улицы? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем», – написал глава МИД Литвы.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020