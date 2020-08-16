Рекордное число беларусов вышли прощаться с Лукашенко

В Беларуси проходит исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.
Возле стелы «Минск – город-герой», по подсчетам беларусских масс-медиа, собралось более 200 тыс. человек. «Tut.By» пишет, что это самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси.
Люди растянулись на несколько километров в четыре стороны от перекрестка возле стелы. Они скандировали: «Иди», «Лукашенко – в автозак», «Верим, можем, победим».
На митинге выступила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она объявила требования протестующих, среди которых главное – это отставка Лукашенко.
Трансляция событий в Минске на акции протеста против Лукашенко.
Geplaatst door Crazy News UA op Zondag 16 augustus 2020
Около 17.00 люди начали расходиться в другие части города.
Telegram-канал «Nexta» призвал демонстрантов вывешивать всюду бело-красно-белые флаги и громко скандировать возле сизо, где удерживают политзаключенных.
«С завтрашнего дня объявляется общенациональная забастовка до выполнения требований народа», – говорится в сообщении.
Около 15.00 из разных частей Минска люди колоннами сходятся к Стеле в Парке Победы. В марше принимают участие десятки тысяч людей. Участники акции комментируют, что такой многолюдной демонстрации еще не видели. Люди продолжают сходиться.
В Минске и других городах страны в 14.00 в воскресенье запланирован марш «За свободу». Об этом сообщает Telegram-канал «Nexta».
«Минск. Исторический марш «За свободу». Звоните в двери всех своих соседей, звоните своим друзьям и близким, пишите коллегам», – говорится в сообщении.
«Мы исключительно мирно идем в центр призывать власть к ответственности. Выходим на проспект, объединяемся с другими и двигаемся к стеле», – добавляют сообщении.
Жителей других городов также просят выходить на центральные площади и призывать к ответственности глав исполкомов и РУВД, выдвигать требования.
Протестующие требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента, немедленного освобождения всех задержанных и политзаключенных, правосудия над виновными в убийствах и пытках.
В то же время провластная общественая организация «Белая Русь» сообщила о мирном митинге в поддержку Лукашенко в центре Минска. «Tut.by» пишет, что на эту акцию заставляют идти работников бюджетных организаций со всей страны. Автобусы с бюджетниками уже стоят в центре белорусской столицы.
Также опубликовано видео, как большое количество автозаков, грузовиков и автобусов с силовиками едут по улицам Минска.
Столичный метрополитен сообщил о закрытии центральной станции «Площадь Ленина». На площади Независимости в Минске заметили около 100 человек в гражданском с рациями.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, с тех пор, как государственые экзитполы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%.
Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.
15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.
Напомним, 14 августа ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко.
ЦИК Беларуси отказалась зарегистрировать Цепкало кандидатом на пост президента. После этого он с детьми поехал в Москву, опасаясь уголовного преследования. Его жена Вероника Цепкало присоединилась к штабу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской – главного оппонента Александра Лукашенко. Сейчас Цепкало находится в Украине.
Создатель одного из наиболее популярных в Беларуси каналов «Nexta», 22-летний Степан Путило с 2018 года проживает в Польше.
В Беларуси уже почти неделю продолжаются акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. На выборах, по версии ЦИК, победу с результатом 80% одержал Лукашенко.
Кроме того, 14 августа в Беларуси освободили двух украинских волонтеров. Они заявили о пытках после задержания.
В первые дни митингов, по официальным данным, было задержано почти 7 тыс. человек, двое человек погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован Интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. В начале недели Тихановская, которая не признала результаты выборов, была вынуждена покинуть Беларусь.
Позже у задержанного белорусского оппозиционера нашли «удостоверение СБУ» с фото Бандеры. Его называют «организатором протестов».