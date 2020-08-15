Кремль с перепугу объявил в розыск врагов Лукашенко

Россия объявила в розыск кандидата в президенты Беларуси Цепкало и создателя сайта «Nexta» Путило. Цепкало находится в Украине, Путило – в Польше.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путило, который создал Telegram-канал «Nexta», который сообщает о событиях в Беларуси, передает «ТАСС» со ссылкой на базу данных МВД России.

«Цепкало Валерий Вельяминович, 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович, 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», – сообщается в розыскных карточках базы данных ведомства.

В них также указывается, что Цепкало и Путило объявлены в международный розыск властью Беларуси.

Сегодня также стало известно о возбуждении в Беларуси уголовного дела против Цепкало, который подозревается в получении взятки. Представитель Цепкало Алексей Урбан сообщил, что заявление на него написал один из проживающих в Беларуси турецких бизнесменов. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, накануне ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко.

ЦИК Беларуси отказалась зарегистрировать Цепкало кандидатом на пост президента. После этого он с детьми поехал в Москву, опасаясь уголовного преследования. Его жена Вероника Цепкало присоединилась к штабу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской – главного оппонента Александра Лукашенко. Сейчас Цепкало находится в Украине.

Создатель одного из наиболее популярных в Беларуси каналов «Nexta», 22-летний Степан Путило с 2018 года проживает в Польше.

В Беларуси уже почти неделю продолжаются акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. На выборах, по версии ЦИК, победу с результатом 80% одержал Лукашенко.

Кроме того, 14 августа в Беларуси освободили двух украинских волонтеров. Они заявили о пытках после задержания.

В первые дни митингов, по официальным данным, было задержано почти 7 тыс. человек, двое человек погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован Интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. В начале недели Тихановская, которая не признала результаты выборов, была вынуждена покинуть Беларусь.

Позже у задержанного белорусского оппозиционера нашли «удостоверение СБУ» с фото Бандеры. Его называют «организатором протестов».