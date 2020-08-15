Зе попугал Беларусь тем, что очень сильно обидится

Зеленский предупредил о последствиях передачи «вагнеровцев» России. Данилов заявил, что выдача «вагнеровцев» России ухудшит отношениях с Беларусью.

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача России боевиков частной военной компании «Вагнер», среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия. Президент написал об этом на своей странице в Facebook.

Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях, а «вагнеровцев» называет «демонами современной войны».

«Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было», – написал Зеленский.

Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих «вагнерівців», демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі… Geplaatst door Володимир Зеленський op Vrijdag 14 augustus 2020

«А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательства в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне», – добавил он.

Зеленский посетовал на то, что беларуские власти пренебрегли доверием украинской стороны.

«Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. 28 лицам, среди которых девять украинских граждан, обоснованно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Белорусская сторона оставила обращение без ответа, несмотря на активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем, отметил президент.

«Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войныт», – обратился Зеленский к белорусским властям.

Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умею», – уточнил он.

В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков частной военной компании «Вагнер» в Россию негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси. Об этом говорится в сообщении СНБО на странице в Facebook.

«К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по отношению к Украине», – прокомментировал Данилов.

Олексій Данілов: повернення білоруською владою бойовиків «Вагнер» до Росії – не дружній крок по відношенню до… Geplaatst door Рада національної безпеки і оборони України op Vrijdag 14 augustus 2020

Секретарь СНБО отметил, что Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов «Вагнер» в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Офис генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек, среди которых девять граждан Украины, задержанных 29 июля в Минске.

Им было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В СНБО считают, что «закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по «вагнеровцам».

«Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они ни скрывались», – отметил Данилов.

Вечером 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в Россию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и российское, и белорусское гражданство.

В РФ считают, что передача состоялась «в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь», а также «в тесном взаимодействии органов прокуратуры» двух стран.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину вагнеровцев для экстрадиции задержанных боевиков из Беларуси. Офис генпрокурора готовит документы.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Позже Лукашенко позвал прокуроров Украины и России в Беларусь, чтобы разобраться с вагнеровцами. В офисе Венедиктовойотреагировали на приглашение в Беларусь.

Ранее 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации» перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» воевали на Донбассе. По данным российской «Новой газеты», по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК «Вагнера».

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.