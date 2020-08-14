Вадим Титушко предстанет перед судом за разбой

Находившийся два года в розыске Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом. Ему инкриминируют разбойное нападение и угон автомобиля.

Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, отправили под домашний арест. Временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало сообщил об этом в комментарии «Украинской Правде».

«Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение», – заявил Тракало.

По словам Тракало, 15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии суд продлил Титушко меру пресечения до 3 сентября.

Сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

Два дня назад в Facebook-сообществе «Белоцерковская федерация смешанных единоборств» Титушко поздравляли с назначением на должность «вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области», но впоследствии удалили сообщение.

Впоследствии в «Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств» сообщили, что Титушко не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.

Там также объяснили, что «краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации».

В августе 2018 года стало известно, что Вадим Титушко, который избил журналистов в 2013 году, был объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений.

Позже в полиции уточнили, что Титушко подозревается в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны в Киевской области и других преступлениях.