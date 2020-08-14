ЦИК Беларуси официально объявил победу Лукашенко

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко.

Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской – 10%, сообщает беларусское агентство «Tut.By».

На сайте комиссии уже написано, что «Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко».

По данным ЦИК, на 14 августа всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования – 2 806 640 человек. За Лукашенко якобы проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую – 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева – 1,2% (70 671 человек), за Канопацкую – 1,67% (97 489 человек), за Череченя – 1,14% (66 613 человек). Против всех – 4,59% (267 360 человек).

Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а представителей Череченя с жалобой не пустили в ЦИК.