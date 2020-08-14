У задержанного белорусского оппозиционера нашли “удостоверение СБУ” с фото Бандеры

В Беларуси на государственном телеканале “Беларусь 1” показали якобы удостоверение с символикой СБУ и изображения Степана Бандеры, конфискованные у задержанного активиста Юрия Воскресенского. На видео его назвали “организатором протестных акций” в Минске и “координатором” штаба оппозиционера Виктора Бабарыки.

Украинская журналистка Янина Соколова в Facebook подчеркнула, что для “полноты картины” не хватило лишь найти легендарную “визитку Яроша”.

“На видео – допрос задержанного, якобы “координатора массовых акций протеста” Юрия Воскресенского, который признался, что якобы был в сотрудничестве с русскими по дестабилизации ситуации в Беларуси. Мол те дали ему 30 тысяс рублей (более 11 тыс. грн – Ред.) на лазеры, которыми можно светить в глаза ОМОНа, когда тот нападет. Судя по всему купленные лазеры были российского производства, потому что не помогли”, – пояснила она.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.