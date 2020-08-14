Киев переходит в “желтую” зону карантина: что запретят

Начиная с 17 августа Киев будет объявлен “желтой” зоной карантина. Решение было принято Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Об этом на брифинге от 14 августа заявил мэр столицы Виталий Кличко. Главной причиной он назвал заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, которая превысила 50%.

Новые ограничения в Киеве

запрещено пребывание в общественных зданиях, транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

проведение массовых мероприятий возможно при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не меньше чем 1,5 метра, если размещение происходит стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры – не более чем 50% мест;

общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

“Да, ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила, соблюдать их несложно, но важно”, – подчеркнул Кличко.

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