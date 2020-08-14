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В Беларуси освободили двух украинских волонтеров

Они заявили о пытках после задержания.

В Беларуси освободили двух ранее задержанных украинцев. Это волонтеры организации “Восток SOS” – Костантин Реуцкий и Евгений Васильев.

Об этом сообщил TUT.BY. По информации издания, Реуцкий рассказал о пытках со стороны белорусских силовиков в следственном изоляторе.

“Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками милиции. Никому не дали эти протоколы прочитать. Подписывать заставляли. Тех, кто отказывался, избивали. Судебное разбирательство было прямо здесь, был конвейер. Все было довольно быстро. Я даже не уверен, что это был судья”, – заявил Реуцкий белорусскому телеканалу.

В Офисе президента Украины уже сообщили, что Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина были освобождены благодаря настойчивым действиям украинской власти. Они в безопасности и в ближайшее время вернутся на родину. В свою очередь, организация “Восток SOS” отметила, что воздержится от каких-либо комментариев до тех пор, пока волонтеры не пересекут украинско-белорусскую границу и не окажутся дома.

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Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.

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