Построенный участок инженерных сооружений на границе с Россией.

На «Стене Яценюка» распилят еще 36 миллионов гривен

Строитель, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил еще 36 миллионов на реализацию проекта «Стена» на украинско-российской границе.

ООО «Будцентр Витязь» остается генеральным подрядчиком проекта «Стена» на российско-украинской границе несмотря на то, что директору и основателю этой фирмы еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов, сообщает экспертная организация «StateWatch» со ссылкой на письмо Пограничной службы.

За первое полугодие 2020 года Госпогранслужбой было уплачено на счета «Будцентр Витязь» 36,74 млн грн.

«Летом 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн грн, выделенных из госбюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы, так называемого проекта «Стена». Среди упомянутых лиц есть директор и основатель ООО «Будентр Витязь» Агаверди Адилов», – говорится в сообщении.

Ранее, в НАБУ сообщали, что за год не состоялось даже подготовительное заседание. Они откладывались из-за неявки обвиняемых и защитников.

«В феврале 2020 года дело вообще отправили на новое судебное автораспределение. Причиной этого стало отсутствие у судей доступа к государственной тайне», – добавляют в StateWatch.

Отмечается, что другие генподрядные организации проекта «Стена» в первом полугодии этого года получили следующие суммы:

• ООО Корпорация «Укртрансбуд» – 33,38 млнгрн;

• ГП «Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры» – 27,57 млн грн;

• ООО «Будмонтажсервис И» – 27,39 млн грн;

• ООО «Титан Буд» – 13,29 мл грн.

Ранее, Госпогранслужба предложила правительству выделить дополнительные 4,5 млр грн на строительство «Стены» и продлить сроки выполнения проекта до 2025 года.

Напомним, что проект «Стены Яценюка» не завершен даже наполовину.

Госпогранслужба дала оценку завершенности проекта работ по укреплению обороны границы с Россией. Пограничники жалуются на снижение финансирования.