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Украина выйдет из антитеррористического Центра СНГ

На одном их заседаний Антитеррористического центра СНГ.

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ. Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующий проект решения №0065 о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств уже размещен на портале украинского парламента.

Законопроект зарегистрирован в Раде 13 августа. Текста документа на сайте парламента пока нет.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан 21 июня 2000 года со штаб-квартирой в Москве.

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Раньше заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады по инициативе президента.

Напомним, что Украина вышла из договора о сотрудничестве пограничных войск стран СНГ. Договор касался совместной научно-исследовательской деятельности.

Источник Пресс-служба Верховной Рады Украины

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