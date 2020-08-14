Украина выйдет из антитеррористического Центра СНГ

На одном их заседаний Антитеррористического центра СНГ.

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ. Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующий проект решения №0065 о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств уже размещен на портале украинского парламента.

Законопроект зарегистрирован в Раде 13 августа. Текста документа на сайте парламента пока нет.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан 21 июня 2000 года со штаб-квартирой в Москве.

Раньше заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады по инициативе президента.

Напомним, что Украина вышла из договора о сотрудничестве пограничных войск стран СНГ. Договор касался совместной научно-исследовательской деятельности.