При этом он должен выплатить штраф.

Один из задержанных во время протестов в Минске вернется в Украину. При этом он должен будет выплатить штраф.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил в эфире “Громадського радіо“. Фамилии украинца, который должен вернуться после задержания в столице Беларуси, он при этом не назвал.

“Один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно более быстрому транзиту в Украину”, – пояснил Енин.

Он также отметил, что всем задержанным украинским гражданам государство обеспечит правовую помощь. Напомним, что ранее было известно о четырех задержанных в Беларуси украинцах.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.