Белорусские силовики заявили, что задержанный во время протестов в белорусском Гомеле 25-летний Александр Вихор умер от передозировки наркотиками. Именно такую версию они озвучили родным погибшего.

Об этом сообщает TUT.BY. По информации издания, семья демонстранта в версию правоохранителей не верит, по их словам, Александр “даже не курил”.

“Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас исправили: “Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками”. Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти”, – рассказала сестра погибшего Ольга.

Семья требует показать им тело сына. Они уже наняли адвоката и собираются пристально следить за действиями следствия. Кроме того родные погибшего ищут свидетелей происшествия, которые располагают информацией о задержании парня.

В Следственном комитете Беларуси же озвучили свою версию произошедшего. По их данным, вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за “активное участие в несанкционированном массовом мероприятии”. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

“Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было”, – заявили следователи.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.