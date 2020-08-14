В Украине появится легальное такси без лицензий

В Украине собираются урегулировать деятельность таксистов, более 90% которых работают исключительно “в тени”. Для этого уже подготовлен новый законопроект.

Как сообщает “Сегодня”, правительство планирует кардинально изменить рынок такси. В частности, их законопроект предлагает ввести разделение водителей – на таксистов и индивидуальных автоперевозчиков по заказу.

“Первые будут избавлены от необходимости получать лицензии, а вторые смогут легализовать деятельность без регистрации предпринимательской деятельности, просто купив патент. Стоимость такого патента законом определена на уровне одной минимальной зарплаты в год (4723 грн по состоянию на август 2020 г.). А потому опрошенные эксперты уверены: новый законопроект не будет способствовать удорожанию такси, т.к. сами патенты стоят недорого”, – утверждают журналисты.

Как рассказала изданию и.о. руководителя сектора “Инфраструктура” BRDO Зоя Мельник, реформа рынка такси назрела давно, а нынешняя система регистрации перевозчиков просто не работает.

“Лицензирование не работает из-за устаревших обременительных требований. Большая часть таксистов работает нелегально, лишь небольшое количество — по лицензиям, а потому перевозчики находятся в неравных условиях. Как результат — на рынке такси отсутствуют инструменты контроля безопасности пассажиров и качества предоставляемых услуг. Нигде не предусмотрена компенсация пассажирам в случае аварии”, — объяснила Мельник.

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