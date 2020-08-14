И назвал это “местью за товарищей”.

Глава МВД Беларуси Юрий Караев принес извинения избитым силовиками гражданам. И заявил, что берет на себя ответственность за избиения.

С этими словами он выступил в прямом эфире местного телевидения. При этом Караев назвал пострадавших протестующих “случайно попавшими под раздачу”.

Сразу же после этого глава силового ведомства начал обвинять участников протестов. А действия силовиков он поспешил назвать “местью за товарищей”.

“За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!” – заявил Караев.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.