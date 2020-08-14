Коронавирус: новый рекорд по заболевшим взят!

В Украине снова два антирекорда по коронавирусу. За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая, были госпитализированы 330 человек.

За прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество заболеваний коронавирусом COVID-19 – 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы были 330 человек, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

19 пациентов умерли, 581 – поправился.

Всего в Украине по состоянию на утро 14 августа – 87 872 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 011 летальные, 46 797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР.

Статистика в регионах:

Инфографика по заражению коронавирусом в Украине. Инфографика по заражению коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 3129 случаев;

• Волынская область – 4529 случаев;

• Днепропетровская область – 1658 случаев;

• Донецкая область – 1049 случаев;

• Житомирская область – 2333 случая;

• Закарпатская область – 6080 случаев;

• Запорожская область – 1038 случаев;

• Ивано-Франковская область – 6320 случаев;

• Кировоградская область – 739 случаев;

• Киев – 10160 случаев;

• Киевская область – 4429 случаев;

• Львовская область – 11 658 случаев;

• Луганская область – 171 случай;

• Николаевская область – 770 случаев;

• Одесская область – 4732 случая;

• Полтавская область – 533 случая;

• Ровенская область – 7326 случаев;

• Сумская область – 783 случая;

• Тернопольская область – 3538 случаев;

• Харьковская область – 5583 случая;

• Херсонская область – 290 случаев;

• Хмельницкая область – 1514 случаев;

• Черновицкая область – 7264 случая;

• Черкасская область – 1092 случая;

• Черниговская область – 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что за предшествующие сутки коронавирусом в Украине заразились свыше полутора тысяч человек, более 500 человек выздоровели, смертность составила 22 пациента.