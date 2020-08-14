Коронавирус: новый рекорд по заболевшим взят!

В Украине снова два антирекорда по коронавирусу. За сутки в Украине выявлены 1732 новых случая, были госпитализированы 330 человек.
За прошедшие сутки в Украине обнаружено новое рекордное количество заболеваний коронавирусом COVID-19 – 1732, из них 110 детей и 78 медработников. Госпитализированы были 330 человек, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
19 пациентов умерли, 581 – поправился.
Всего в Украине по состоянию на утро 14 августа – 87 872 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 011 летальные, 46 797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР.
Статистика в регионах:
• Винницкая область – 3129 случаев;
• Волынская область – 4529 случаев;
• Днепропетровская область – 1658 случаев;
• Донецкая область – 1049 случаев;
• Житомирская область – 2333 случая;
• Закарпатская область – 6080 случаев;
• Запорожская область – 1038 случаев;
• Ивано-Франковская область – 6320 случаев;
• Кировоградская область – 739 случаев;
• Киев – 10160 случаев;
• Киевская область – 4429 случаев;
• Львовская область – 11 658 случаев;
• Луганская область – 171 случай;
• Николаевская область – 770 случаев;
• Одесская область – 4732 случая;
• Полтавская область – 533 случая;
• Ровенская область – 7326 случаев;
• Сумская область – 783 случая;
• Тернопольская область – 3538 случаев;
• Харьковская область – 5583 случая;
• Херсонская область – 290 случаев;
• Хмельницкая область – 1514 случаев;
• Черновицкая область – 7264 случая;
• Черкасская область – 1092 случая;
• Черниговская область – 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что за предшествующие сутки коронавирусом в Украине заразились свыше полутора тысяч человек, более 500 человек выздоровели, смертность составила 22 пациента.