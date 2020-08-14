Сковороду посвятили в беларусы в знак солидарности

На памятник Сковороде в центре Киева повязали флаг Беларуси. Украинцы выразили свою солидарность с беларусами вышедшими на акции протеста против Лукашенко.

Жители столичного Подола обернули памятник философу Григорию Сковороде в центре Киева флагом Беларуси в знак поддержки белорусов в их борьбе за демократический режим, говорится в собщении активиста Павла Калюка на странице в Facebook.

«Соседки сообщества «Подоляночка» и студентки Могилянки приодели Сковороду в бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом. 7 лет назад, когда украинский народ встал на защиту собственного достоинства, могилянцы так же одевали памятник во флаг Евросоюза», – говорится в сообщении.

«Массовые нарушения прав и свобод человека. 26 лет диктатуры. Пренебрежение всех демократических ценностей. Мы знаем и понимаем. И мы не можем оставаться в стороне», – добавил Калюк.

Фото опубликованные Павлом Калюком. Фото опубликованные Павлом Калюком. Фото опубликованные Павлом Калюком. Фото опубликованные Павлом Калюком. Фото опубликованные Павлом Калюком. Фото опубликованные Павлом Калюком. Пред 1 из 6 След

Именно поэтому украинские активисты решили поддержать беларусские протесты и выразить свою солидарность с ее участниками.

«Мы знаем, что сейчас вы испытываете страх – за свое будущее, перед неопределенностью, перед зверством режима. Бояться – это нормально. Потому что боятся те, кто ценит и кому есть что терять. Не давайте страху победить себя», – подчеркнул Калюк.

«На самом деле, режим боится вас гораздо больше. Ибо вы не сами: рядом с вами всегда есть люди, которым не все равно. Вы боретесь за будущее каждого и каждой из вас, будущее вашего прекрасного народа, будущее всего мира без очередного диктатора», – добавил он.

Именно поэтому украинские активисты в заключении говорят слова поддержки участникам беларусских протестов.

«Трымайцеся, сябры, українці з вами!», – подытоживающий Калюк.

Сусід_ки спільноти «Подоляночка» та студент_ки Могилянки вбрали Сковороду у біло-червоно-білий прапор на знак… Geplaatst door Pavlo Kaliuk op Woensdag 12 augustus 2020

Напомним, что были опубликованы свидетельства белорусов о зверствах режима Лукашенка. Милицейские участки страны превращаются в концлагеря.