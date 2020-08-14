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Сковороду посвятили в беларусы в знак солидарности

Сковороде в центре Киева повязали флаг Беларуси.

На памятник Сковороде в центре Киева повязали флаг Беларуси. Украинцы выразили свою солидарность с беларусами вышедшими на акции протеста против Лукашенко.

Жители столичного Подола обернули памятник философу Григорию Сковороде в центре Киева флагом Беларуси в знак поддержки белорусов в их борьбе за демократический режим, говорится в собщении активиста Павла Калюка на странице в Facebook.

«Соседки сообщества «Подоляночка» и студентки Могилянки приодели Сковороду в бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом. 7 лет назад, когда украинский народ встал на защиту собственного достоинства, могилянцы так же одевали памятник во флаг Евросоюза», – говорится в сообщении.

«Массовые нарушения прав и свобод человека. 26 лет диктатуры. Пренебрежение всех демократических ценностей. Мы знаем и понимаем. И мы не можем оставаться в стороне», – добавил Калюк.

Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
Фото опубликованные Павлом Калюком.
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Именно поэтому украинские активисты решили поддержать беларусские протесты и выразить свою солидарность с ее участниками.

«Мы знаем, что сейчас вы испытываете страх – за свое будущее, перед неопределенностью, перед зверством режима. Бояться – это нормально. Потому что боятся те, кто ценит и кому есть что терять. Не давайте страху победить себя», – подчеркнул Калюк.

«На самом деле, режим боится вас гораздо больше. Ибо вы не сами: рядом с вами всегда есть люди, которым не все равно. Вы боретесь за будущее каждого и каждой из вас, будущее вашего прекрасного народа, будущее всего мира без очередного диктатора», – добавил он.

Именно поэтому украинские активисты в заключении говорят слова поддержки участникам беларусских протестов.

«Трымайцеся, сябры, українці з вами!», – подытоживающий Калюк.

Сусід_ки спільноти «Подоляночка» та студент_ки Могилянки вбрали Сковороду у біло-червоно-білий прапор на знак…

Geplaatst door Pavlo Kaliuk op Woensdag 12 augustus 2020

Напомним, что были опубликованы свидетельства белорусов о зверствах режима Лукашенка. Милицейские участки страны превращаются в концлагеря.

Источник POLITua

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