Новости

Причина протестов в Беларуси – противостояние Газпрома и Росатома?

Главным поводом для белорусского противостояния может быть запуск БелАЭС.

Протесты в Беларуси могли быть инициированы “Газпромом”. Таким образом российский монополист борется за свою зону влияния.

Такое мнение выразил писатель Всеволод Непогодин. Он напомнил, что совсем скоро в белорусском Островце начнет работу БелАЭС.

На сегодняшний день 95% белорусской электроэнергии вырабатывается из российского газа. Ввод БелАЭС в эксплуатацию снизит потребление российского газа на пять миллиардов кубометров ежегодно – а это существенный удар по доходам “Газпрома”, пояснил писатель.

“Получается до боли знакомая украинцам история: если у нас Ахметов борется руками Шмыгаля и Геруса с атомными электростанциями ради сбыта своего угля на экономически малоэффективные ТЭЦ, то в Беларуси «Газпром» решил бороться с БелАЭС руками нанятых политических неофитов”, – уточнил Непогодин.

По его словам, в этой истории неуместно традиционно кричать о “руке Кремля” и “хитром плане Путина”. Запуск БелАЭС – акции “Газпрома” вниз, акции “Росатома” вверх. Одна российская энергетическая госкорпорация поднимается за счёт ухудшения благосостояния другой российской энергетической госкорпорации. Путин же, считает писатель, наблюдает со стороны за сражением “Газпрома” и “Росатома” за Беларусь, не вмешивается и, естественно, сразу же признает Лукашенко избранным Президентом.

Читайте также  Кристальный рейх. Или как судят участников московского протеста

“В минских околовластных кулуарах говорят, что “Газпром” уже потратил на дестабилизацию ситуации в Беларуси миллиард двести миллионов долларов. По контракту, закончившемся девятого августа, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова получала ежедневно десять тысяч долларов. “Газпром” рассчитывал, что поставив своего человека во главе Беларуси, с лихвой отобьёт вложения, придушив БелАЭС и подняв цену на газ для белорусских потребителей. Обычная экономическая война на энергетическом фронте и никакой идеологии”, – подвел итог Непогодин.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.

Тоже интересно
Новости

Власти Беларуси отпустят одного из задержанных украинцев

Новости

Глава МВД Беларуси извинился за “случайные избиения” людей ОМОНом

Новости

Сковороду посвятили в беларусы в знак солидарности

Новости

Ярош назвал протесты в Беларуси борьбой против рабства

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Власти Беларуси отпустят одного из задержанных украинцев

Глава МВД Беларуси извинился за “случайные избиения” людей ОМОНом

Сковороду посвятили в беларусы в знак солидарности

1 из 134