Главным поводом для белорусского противостояния может быть запуск БелАЭС.

Протесты в Беларуси могли быть инициированы “Газпромом”. Таким образом российский монополист борется за свою зону влияния.

Такое мнение выразил писатель Всеволод Непогодин. Он напомнил, что совсем скоро в белорусском Островце начнет работу БелАЭС.

На сегодняшний день 95% белорусской электроэнергии вырабатывается из российского газа. Ввод БелАЭС в эксплуатацию снизит потребление российского газа на пять миллиардов кубометров ежегодно – а это существенный удар по доходам “Газпрома”, пояснил писатель.

“Получается до боли знакомая украинцам история: если у нас Ахметов борется руками Шмыгаля и Геруса с атомными электростанциями ради сбыта своего угля на экономически малоэффективные ТЭЦ, то в Беларуси «Газпром» решил бороться с БелАЭС руками нанятых политических неофитов”, – уточнил Непогодин.

По его словам, в этой истории неуместно традиционно кричать о “руке Кремля” и “хитром плане Путина”. Запуск БелАЭС – акции “Газпрома” вниз, акции “Росатома” вверх. Одна российская энергетическая госкорпорация поднимается за счёт ухудшения благосостояния другой российской энергетической госкорпорации. Путин же, считает писатель, наблюдает со стороны за сражением “Газпрома” и “Росатома” за Беларусь, не вмешивается и, естественно, сразу же признает Лукашенко избранным Президентом.

“В минских околовластных кулуарах говорят, что “Газпром” уже потратил на дестабилизацию ситуации в Беларуси миллиард двести миллионов долларов. По контракту, закончившемся девятого августа, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова получала ежедневно десять тысяч долларов. “Газпром” рассчитывал, что поставив своего человека во главе Беларуси, с лихвой отобьёт вложения, придушив БелАЭС и подняв цену на газ для белорусских потребителей. Обычная экономическая война на энергетическом фронте и никакой идеологии”, – подвел итог Непогодин.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.