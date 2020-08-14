Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие: на этот раз без обстрелов

Тем не менее, ВСУ понесли потери.

На протяжении 13 августа российские боевики один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Противник инженерно оборудовал свои позиции в сторону украинских подразделений, однако огонь при этом не открывал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, противозаконная деятельность оккупантов была зафиксирована вблизи населенного пункта Золотое-5.

При этом 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, второй получил ранения. Раненного воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

“Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, – заверили в штабе

Как ранее сообщал PolitUA, террористы начали массово вербовать новобранцев.