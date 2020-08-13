Чехи собрались немного инвестировать в Южмаш

Чешский концерн «Witkowitz», который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинский «Южмаш» минимально 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

«Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей», – говорится в сообщении.

«Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов – до 10 млн евро», – уточнили в сообщении.

Однако, сотрудничество чешского концерна с «Южмашем» не ограничивается только лишь только лишь производственными вопросами. Есть заинтересованность в сбыте продукции.

«Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна «Witkowitz», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

«Сотрудничество с Witkowitz – это еще один международный проект для Южмаша, который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал», – заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

«Witkowitz» – один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX веке и сегодня является всемирно известным брендом с инновационными технологическими решениями.

Ранее, государственное космическое агентство, «Южмаш» и южнокорейская компания «Caris» подписали Меморандум по производству 5000 электробусов на 23 млрд гривен.

Напомним, что ранее единственная российская частная компания «S7 Space» расторгает контракт с украинским заводом «Южмаш».

Кроме того вице-премьер правительства России Рогозин назвал «Зенит» российской ракетой и считает, что вся украинская продукция является морально устаревшей.