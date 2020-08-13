Рейтинг Зеленского все еще вдвое больше Порошенко

Спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Президентский рейтинг действующего президента Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко, свидетельствую результаты опроса социологических служб SOCIS и Центр Разумкова.

Согласно этим результатам, – 44% опрашиваемых ответили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы сейчас снова проходил второй тур выборов пори участии его и Порошенко. 20% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

А так выглядит распределение голосов среди тех, кто окончательно определился: 68% за Зеленского, а 31% за Порошенко.

Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины. Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины. Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины. Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины. Пред 1 из 4 След

Если бы сейчас проходил первый тур выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% – за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.

Среди тех, кто окончательно определился – 33% за Зеленского и 18% за Порошенко.

Исследование проводилось 21-28 июля методом интервью “face-to-face” по месту постоянного проживания респондентов, без жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 4000 человек.

Напомним, что как показывает проведенный среди киевлян соцопрос, на предстоящих выборах мэра Киева кандидаты Притула и Верещук даже не войдут в тройку лидеров.