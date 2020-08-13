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Рейтинг Зеленского все еще вдвое больше Порошенко

Порошенко и Зеленский.

Спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Президентский рейтинг действующего президента Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко, свидетельствую результаты опроса социологических служб SOCIS и Центр Разумкова.

Согласно этим результатам, – 44% опрашиваемых ответили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы сейчас снова проходил второй тур выборов пори участии его и Порошенко. 20% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

А так выглядит распределение голосов среди тех, кто окончательно определился: 68% за Зеленского, а 31% за Порошенко.

Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
Инфографика по результатам социологического исследования электоральной картины.
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Если бы сейчас проходил первый тур выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% – за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.

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Среди тех, кто окончательно определился – 33% за Зеленского и 18% за Порошенко.

Исследование проводилось 21-28 июля методом интервью “face-to-face” по месту постоянного проживания респондентов, без жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 4000 человек.

Напомним, что как показывает проведенный среди киевлян соцопрос, на предстоящих выборах мэра Киева кандидаты Притула и Верещук даже не войдут в тройку лидеров.

Источник Центр Разумкова

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