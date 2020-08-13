Кравчук расширит русификацию Донбасса в угоду Кремлю

Кравчук допускает «более широкое» применение русского языка в ОРДЛО. Свою первую встречу в ТКГ Кравчук проведет 18 августа.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО. Кравчук сделал такое заявление в ходе своего интервью «Украинскому Радио».

«Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства», – заявил Кравчук.

Он отметил, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство относительно применения русского в ОРДЛО. При этом он подчеркнул, что о предоставлении языку статуса государственного здесь речь не идет.

Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.

При этом, по его мнению, только языком вернуть Донбасс не получится.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что встреча Трехсторонней контактной группы под председательством Леонида Кравчука запланирована на 18 августа, передает «Украинская Правда».

«Я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука», – завил Зеленский.

«Один из главных вопросов это продолжение режима тишины и вопросы обмена», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры в ОРДЛО. По его словам, сегодня жители оккупированных территорий видят в Украине врага.