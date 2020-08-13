Один из лидеров мэрской гонки в Киеве Пальчевский, «слуга народа» Верещук и шоу-мен Притула.

Притула и Верещук не выиграют мэрские выборы в Киеве

Как показывает проведенный среди киевлян соцопрос, на предстоящих выборах мэра Киева кандидаты Притула и Верещук даже не войдут в тройку лидеров.

Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко, далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Соцопрос был проведен в Киеве с 24 июля по 2 августа.

«За Кличко готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки – Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9 %) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%)», – сообщают социологи.

«Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%), Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%)», – уточняют социологи.

Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, недавно стало известно, что Сергей Притула идет в мэры Киева.

Ранее стало известно, что партия «Слуга народа» выдвинула кандидата в мэры Киева Ирину Верещук.

Эксперты ранее утверждали, что выборы Притула не выиграет, но может изрядно подпортить рейтинг конкурентам. В первую очередь – «Слуге народа» и ее кандидату на пост мэра Верещук.