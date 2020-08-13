ОПЭК предрекает сильное падение спроса на нефть

ОПЭК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть на мировых рынках. Такой пессимистичный прогноз основан на общем падении экономической активности.

Международная межправительственная организация ОПЭК увеличила оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля, опубликованном пресс-службой организации.

В 2019 году спрос на нефть в мире составлял 99,69 млн б/с (месяцем ранее этот показатель оценивался в 99,67 млн б/с).

Оценка ухудшена в основном из-за более низкой экономической активности в некоторых основных странах, не входящих в ОЭСР.

Оценка роста спроса в 2021 году неизменна – 7 млн б/с – но не до 97,7 млн б/с, как предполагалось месяц назад, а до 97,6 млн б/с. Такой прогноз предполагает, что пандемия COVID-19 будет ограничена и не будет оказывать дальнейшего влияния на перебои в мировой экономике.

Предварительные данные за июнь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 24,3 млн баррелей к предыдущему месяцу, и рост продолжается четвертый месяц подряд.