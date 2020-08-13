Протесты в Беларуси: завод БелАЗ начал забастовку

К общенациональной забастовке, которую объявили в Беларуси, присоединился Белорусский автомобильный завод (БелАЗ). Его работники вышли с требованием проведения честных выборов.

Об этом сообщил сетевой ресурс tut.by. По их информации, в 12:00 13 августа сотрудники завода вышли к центральной проходной. Они пытаются добиться встречи с руководством предприятия, чтобы через него выступить с требованием провести честные выборы президента Беларуси.

По предварительной оценке, работу прекратили как минимум несколько сотен работников БелАЗа. А к самому заводу тем временем пришли местные жители, которые скандируют “Власть с народом” и “БелАЗ, спасибо”. Силовиков на месте сбора людей пока нет.

Следует напомнить, что БелАЗ является единственным на постсоветском пространстве производителем карьерной техники. На этом заводе работает свыше одиннадцати тысяч человек.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.