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Зеленский прокомментировал задержание украинцев в Беларуси

Он призвал вернуть задержанных домой.

Официальный Киев добивается освобождения украинцев, задержанных во время протестов в Беларуси.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что на сегодня известно о трех фактах ареста.

“Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину”, – пояснил он.

Украинский лидер также прокомментировал ситуацию в Беларуси. При этом он посоветовал украинцам пока воздержаться от поездок туда.

“Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация”, – добавил Зеленский.

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Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.

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