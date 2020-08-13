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Ядерный объект в КНДР могло повредить наводнением

Вода уже достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы.

В Северной Корее недавнее наводнение могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.

Как сообщает американский сайт 38 North, занимающийся проблемами КНДР, об этом свидетельствуют снимки сделаны из спутника 6 августа.

В ходе анализа спутниковых снимков эксперты обнаружили, что вода “достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы” на ядерном комплексе.

“Снимки от 6 августа, по сравнению с изображениями от 22 июля, показывают резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с комплексом Йонбен”, – подчеркнули эксперты.

Они добавили, что пятимегаваттный реактор, который, предположительно, используется КНДР для производства оружейного плутония, уже некоторое время не работает. При этом экспериментальный легководный реактор еще не запущен, но повторение наводнения такой силы потребует остановки реактора.

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Наводнение в КНДР могло повредить ядерный объект

Отметим, что Корейский полуостров страдает от продолжительных дождей. Стихия вызвала наводнения и оползни, которые привели к разрушениям и гибели людей как в Северной, так и в Южной Корее.

Как ранее сообщал PolitUA, КНДР вернула свои войска на границу с Южной Кореей.

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