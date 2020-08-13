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Ярош назвал протесты в Беларуси борьбой против рабства

Он рассказал, как его жизнь связана с Беларусью.

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош поддержал Беларусь в протестах против власти. Действия митингующих он назвал борьбой за свободу от рабства.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Кроме того Ярош рассказал, что связывает его с соседней страной в течение уже многих десятилетий.

“Беларусь. С ней связано мое детство, потому что мачеха моей мамы – бабушка Таня – была белоруской, и я ездил в село Новый Быхов Могилевской области отдыхать летом. В 1989-90 годах служил в армии в Поставах и Сморгони. С 2000-го года по поручению Славы Стецько и Провода ОУН работал в Беларуси, помогая белорусским националистам в развитии их структур”, – написал Ярош.

Кроме того, по его словам, Ярош провел для белорусских побратимов десятки вышколов в Украине. А также объездил почти всю Беларусь и принимал прямое консультативное участие во многих белорусских патриотических акциях против Александра Лукашенко.

Командующий УДА обратился к белорусам с благодарностью за поддержку в адрес украинцев как во время Революции Достоинства, так и в российско-украинской войне. В частности он особо отметил белорусское подразделение в составе добробатов, которое боролось против оккупантов вместе с украинцами на Донбассе.

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“Борьба белорусов за независимость своего государства не закончится бесполезно, даже если московский таракан Лукашенко подавит это восстание. Его режим прогнил и рано или поздно упадет. Главное, чтобы кремлевские карлики не воспользовались этим и полностью не захватили братскую украинцам страну. В итоге белорусский народ победит. Братья-белорусы, оказывайте сопротивление режиму Лукашенко и Кремлю! Украина с вами! И пусть в этой борьбе вам поможет Бог! Жыве Беларусь!” – уверенно подытожил Ярош.

Білорусь.

З нею пов’язане моє дитинство, бо мачеха моєї мами – бабуся Таня – була білорускою і я їздив у село Новий…

Опубликовано Дмитро Ярошем Среда, 12 августа 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.

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