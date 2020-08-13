Какие зверства творят с задержанными белорусские силовики и как милицейские участки превращаются в миниатюрные концлагеря. Об этом сумел рассказать один из арестованных участников массовых акций протеста в Беларуси.

Рассказ был опубликован активистом Петром Маркеловым в Fаcebook. Сам он утверждает, что может подтвердить подлинность источника информации.

“Вокруг меня было около 300 человек. Подъехали два черных бусика с “Алмазом” и стали около нас. Я заметил приближающуюся колонну спецтранспорта, не менее шести автозаков с омоновцами. ОМОН и “Алмаз” начали выбегать одновременно. Мы поняли, что окружены с трех сторон и начали убегать туда, где никого не было видно. Вскоре замечаем перед собой спецназ с автоматами в шлемах. Они остановили машины, выламывают двери, выбивают стекла. На людей направляют оружие, ставят на колени, кричат. Мы понимаем, что нам некуда бежать”, – рассказал пострадавший.

По его словам, после задержания на улице его избили и связали руки. После этого три спецназовца отвели его за угол со словами: “Мы сейчас засовываем тебе в трусы гранату, достаем чеку, ты взрываешься, а мы скажем, что ты подорвался на неопознанном взрывном устройстве”.

“Они засунули мне в трусы боевую гранату и отбежали. Потом вернулись, снова побили и повели обратно. У меня откололись куски от зубов, потому что ими мне приходилось носить свой рюкзак. Когда рюкзак падал — они меня били, я его поднимал, а они продолжали бить. Бьют постоянно, нон-стопом.Меня положили в машину, я лежал в толпе, в автозак накидали человек 20. Мы лежали друг на друге. Время от времени нас били. Если ты на что-то жалуешься, тебя бьют дополнительно. Человек говорит: “У меня астма, я задыхаюсь”. Спецназовец подходит, ставит ногу на горло, начинает его душить и говорит: “Ты можешь сдохнуть, нам все равно” – поделился очевидец.

По его словам, у тех задержанных, кто взял с собой телефон, его забирали и пытались разблокировать. Если силовикам не сообщали пароль — телефон ломали. Один из задержанных отказывался разблокировать свой телефон – тогда его раздели догола и пригрозили изнасилованием.

“Были девчонки, лет по 18. Их провинность была в том, что когда кому-то было плохо, они обращали на это внимание. Подошли омоновцы и начали их оскорблять, типа: вы, продажные шлюхи. Одна девушка что-то ответила и ей отбрили часть волос. “Если вы не заткнетесь, мы вывезем вас в СИЗО, закинем в камеру к мужикам, вас там изнасилуют, а потом мы вывезем вас в лес. Так ваша история и закончится”. Девчонок бьют значительно меньше, чем парней. Парней бьют очень жестко, нет никаких тормозов. Бьют руками, ногами, палками, прикладами. Когда нас выставили у стены, людей просто били головами об стену”, – рассказал задержанный.

Когда их привезли на перекидочный пункт, то из автозака никого не выводили – избивали, заставляя выбежать. Дальше задержанных проводили через “коридор боли” из сорока человек, каждый из которых избивал проходившего мимо задержанного.

“Я считаю, что с нами работал российский спецназ. На мне была майка “Свободу Сенцову”. Они среагировали на эту майку: “Вот, ты еще и против России”. Они говорили с русским акцентом и обращались к нам с позиции: “Вы, беларусы”, отделяя себя от нас. “У вас такой хороший батька, что вам не нравится?” — беларусы так не говорят”, – заявил активист.

“Когда мы приехали к ЦИПу и они открыли дверь автозака, я просто вывалился. Они сказали: “О, кажется, этот уже готов”. Взяли за шкирку, выкинули из машины. Протащили по земле и оставили у травы. У меня была разбита голова, все тело было синим. Я не двигался и терял сознание. Меня начало тошнить, изо рта лилась слюна. Они бросили фразу: “О, и этот тоже под наркотиками”. В какой-то момент меня начало трясти.Врач сказала, что я без сознания, чтобы меня больше не били. Всех остальных ставили на колени и избивали”, – поделился задержанный.

“Активистов и тех, кто, по их мнению, участвовал в организации, помечали красной краской и уводили отдельно. При этом на ЦИПе все время стоит жуткий крик и стоны людей из помещений. Говорят, там есть специальные комнаты для пыток, где избивают людей до потери сознания. Я думаю, что так и есть. В больницах очень много раненых. С пулевыми ранениями, рассечениями, переломами. Докторов не хватает. Мне повезло, что скорая вывезла меня из ЦИПа. Это концлагерь, где пытают людей”, – подвел итог активист.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.