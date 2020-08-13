США намерены ввести санкций против Беларуси

США допускают введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь. Эти намерения связаны с последними событиями в Беларуси после выборов.

В США еще не определились с тем, какой будет реакция Вашингтона на последние события в Беларуси, но отметили, что «рассмотрят все варианты», заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает «Радио Свобода».

«Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными … Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как должны относиться», – заявил Помпео.

Помпео так же ответил на вопрос о том, рассматривают в Вашингтоне возможность санкций против официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США.

«Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать – и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке – на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам – это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем», – ответил госсекретарь.

Напомним, что эксперты прогнозируют усиление диктатуры Лукашенко и волну террора против любого инакомыслия в Беларуси.

Лукашенко по-своему объяснил исчезновение интернета в день выборов. По его словам это элемент «гибридного давления» на власти Беларуси с разных сторон.

Кроме того, Лукашенко обвинил в организации протестов в Беларуси «майданутых украинцев». По его словам, в массовых беспорядках виноваты чехи, россияне, поляки и украинцы.

9 августа, в основной день выборов президента в Беларуси, пользователи по всей стране жаловались на проблемы с доступом к интернету.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

По состоянию на данный момент времени в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов. Пострадали 50 митингующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщают об одном погибшем.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.