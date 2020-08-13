Они протестуют против жестоких разгонов митингов.

Целый ряд известных ведущих и журналистов в Беларуси уволились с государственных телеканалов в знак протеста против жестокости силовиков.

Об этом сообщило издание tut.by. По их информации, в течение последних дней уволилась ведущая белорусского Столичного телевидения Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Кроме того, о своем увольнении заявил ведущий Агенства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович. Также ушла и ведущая телешоу “Доброе утро, Беларусь!” на телеканале “Беларусь 1” Вера Каретникова, о чем она написала в Instagram.

Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. А также видеообращение об уходе записал ведущий известной в стране военной программы “Арсенал” Владимир Бурко.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.