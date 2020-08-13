Бывшие сотрудники силовых структур Беларуси массово выбрасывают свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов. Некоторые даже сжигают ее и знаки различия.

Об этом сообщил OBOZREVATEL. Как подчеркнули в издании, соответствующие видеоролики все чаще появляются в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

“Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы”, – говорит мужчина на одном из таких видео.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.