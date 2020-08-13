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Перемирие на Донбассе нарушено: террористы открыли огонь

12 августа боевики нарушили режим “тишины” четыре раза.

На протяжении 12 августа российские террористы на Донбассе четыре раза нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Велся неприцельный огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, огневые провокации не несли угрозы защитникам Украины, поэтому подразделения ВСУ не применяли в ответ оружие.

В частности, в районе Марьинки и Южного были зафиксированы несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны боевиков. А рядом с населенным пунктом Железное противник использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации был зафиксирован возле Красногоровки. Там с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

“Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, – заверили в штабе.

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Ранкове зведення щодо ситуації в районі…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 12 августа 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы начали массово вербовать новобранцев.

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